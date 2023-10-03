В лучевом отделении республиканской больницы им. Жемчуева началась подготовка к установке нового МРТ-аппарата

В помещении ведутся ремонтные работы. Произведен демонтаж старого покрытия и коммуникаций, будет заменена входная группа. Как нам стало известно, новое МРТ-оборудование установят до конца года. Это аппарат последнего поколения, разработанный для максимального увеличения производительности и оптимизации рабочего процесса.



Система отличается широкой функциональностью и комфортом для пациента. Комплектация аппарата компактна и энергоэффективна.

Отметим, МРТ- оборудование закуплено по поручению Главы Калмыкии за счет региональных средств.