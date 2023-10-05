Сегодня состоялось 48-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия

В ходе заседания члены комиссии приняли постановление о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.



Также принято постановление о дополнительной оплате труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) седьмого созыва.



Фото: Избирком Калмыкии