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5 октября, 15:00
Новости

Сегодня состоялось 48-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия

Сегодня состоялось 48-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия

В ходе заседания члены комиссии приняли постановление о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Также принято постановление о дополнительной оплате труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) седьмого созыва.

Фото: Избирком Калмыкии

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