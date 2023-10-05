5 октября, 15:00
Сегодня состоялось 48-е заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия
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В ходе заседания члены комиссии приняли постановление о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
В ходе заседания члены комиссии приняли постановление о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Также принято постановление о дополнительной оплате труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) седьмого созыва.
Фото: Избирком Калмыкии