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6 октября, 09:17
Новости

Сегодня в Москве завершается III Российский диагностический саммит – ключевое событие в мире медицинской диагностики

Сегодня в Москве завершается III Российский диагностический саммит – ключевое событие в мире медицинской диагностики

В нем принимают участие врачи из ресбольницы им. П.П. Жемчуева. Мероприятие объединило три крупных мероприятия: 9 Российский конгресс лабораторной медицины, 6 Итоговую конференцию по лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностике, Форум MIR.

Для врачей организовали мультидисциплинарные дискуссии, профильные секции, мастер-классы. Кроме того, на саммите представлены зоны для демонстрации новейшего отечественного оборудования.

Фото: Республиканская больница им П.П.Жемчуева

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