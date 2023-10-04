Сегодня в Москве завершается III Российский диагностический саммит – ключевое событие в мире медицинской диагностики

В нем принимают участие врачи из ресбольницы им. П.П. Жемчуева. Мероприятие объединило три крупных мероприятия: 9 Российский конгресс лабораторной медицины, 6 Итоговую конференцию по лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностике, Форум MIR.



Для врачей организовали мультидисциплинарные дискуссии, профильные секции, мастер-классы. Кроме того, на саммите представлены зоны для демонстрации новейшего отечественного оборудования.



Фото: Республиканская больница им П.П.Жемчуева