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3 июля, 07:50
Новости

Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

От их оперативных, четких и профессиональных действий зачастую зависит безопасность на дорогах, сохранение жизни и здоровья тысяч водителей и пассажиров, ежедневно проезжающих по трассам степной республики. Благодаря их системной работы, в регионе снижается количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей.

Видео: Министерство внутренних дел Российской Федерации

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