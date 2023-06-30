Сегодня сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник

От их оперативных, четких и профессиональных действий зачастую зависит безопасность на дорогах, сохранение жизни и здоровья тысяч водителей и пассажиров, ежедневно проезжающих по трассам степной республики. Благодаря их системной работы, в регионе снижается количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей.

Видео: Министерство внутренних дел Российской Федерации