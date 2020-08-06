В Лаганском районе введены дополнительные ограничения в связи с эпидситуацией

С сегодняшнего дня в Лаганском районе временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и других мероприятий. Ограничительные меры коснутся и работы кафе, баров, столовых, за исключением обслуживания на вынос. Также не работают кружки и секции. Такое решение принято на внеочередном оперативном штабе по нераспространению коронавирусной инфекции. Как говорят специалисты, единственная возможность избежать тяжелых последствий - эта вакцинация. Об эпидситуации в регионе в нашем материале.

Сейчас в Лагани под наблюдением врачей 120 пациентов. Контактных еще больше. В госпитале - 23 больных. Но число заболевших растет в геометрической прогрессии. В сутки - более 20 человек. Для небольшого города - это серьезные цифры, говорит руководитель Администрации Лаганского района Очир Очиров. В основном, семейные очаги. А кафе и столовые с 9 августа будут работать только на вынос.

По словам Очирова, планируется развернуть дополнительные госпитали на 60 коек. Также напряженная ситуация с коронавирусом в Малодербетовском, Кетченеровском и Юстинском районах. В основном, больные страдают от нового индийского штамма.

Напомним, в регионе отмечается повторное заболевание тех, кто уже перенес COVID-19. Те, кто получил антиковидную прививку, тоже заражаются, но переносят недуг в легкой форме. Как говорят специалисты, единственная возможность избежать тяжелых последствий - эта вакцинация.

34-летний Дмитрий Сюкиев на вакцинацию записался через портал «Госуслуги». Получил первый укол. Детей у него трое. Поэтому не стоял вопрос: «Делать или не делать прививку?».

А вот те, кто постарше Дмитрия приходят в поликлинику в порядке живой очереди, получают прививку или записываются по телефону. Звонки принимают специалисты Горполиклиники. По субботам бригада врачей выезжает на дом к пожилым людям, которые не обходятся без посторонней помощи. Они заранее делают заявку в лечебное учреждение на вакцинацию от коронавируса. Сейчас доктора все больше оказывают помощь тем, кто повторно заболел коронавирусной инфекцией.

С появлением нового индийского штамма медики готовы к любому развитию событий. В прививочный кабинет Горполиклиники в день обращаются около двухсот человек. Сейчас в Калмыкии привилось более 63 тысяч человек. Очередная партия препаратов поступит в конце августа. Их запаса в регионе хватает, чтобы сделать инъекцию всем желающим, отмечают в Минздраве