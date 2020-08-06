9 августа, 13:40
 37 °C
86,44
73,51
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 августа, 16:14
НовостиСельское хозяйство

Уборочная кампания ранних зерновых завершается

Уборочная кампания ранних зерновых завершается

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день обмолочены 260 тысяч гектаров площади. Это 98% от планируемого объема. Собрано около 600 тысяч тонн зерна. Уже ведется обработка обмолот и посевов озимой пшеницы, валовой сбор зерна составляет в этом году более 500 тысяч тонн. Наилучший результат у хлеборобов Яшалтинского и Городовиковского районов. Тройку лидеров замыкают Ики-Бурульцы, они намолотили уже 77 тысяч тонн.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия