Уборочная кампания ранних зерновых завершается

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день обмолочены 260 тысяч гектаров площади. Это 98% от планируемого объема. Собрано около 600 тысяч тонн зерна. Уже ведется обработка обмолот и посевов озимой пшеницы, валовой сбор зерна составляет в этом году более 500 тысяч тонн. Наилучший результат у хлеборобов Яшалтинского и Городовиковского районов. Тройку лидеров замыкают Ики-Бурульцы, они намолотили уже 77 тысяч тонн.