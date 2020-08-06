Пять уникальных операций провел в Лаганской больнице известный хирург, колопроктолог Бадма Башанкаев

Одновременно они стали мастер-классом по безопасности в хирургии для калмыцких коллег. Благодаря современному оборудованию, которое не так давно поступило в районную больницу, врачи могут проводить малоинвазивные операции, не требующие длительного восстановления пациентов.

Святая святых для тех, кто ежедневно спасает человеческие жизни – операционная. Здесь все стерильно. И пока специалисты готовятся к проведению сложнейших манипуляций, нам разрешили ближе рассмотреть новое оборудование, на котором они будут работать. Это эндовидеохирургическая стойка, при помощи которой теперь в районной больнице смогут проводить малоинвазивные операции, то есть через небольшие проколы. Благодаря этому электрохирургическому аппарату, при необходимости, в кратчайшие сроки можно остановить кровотечение. Ну и лазер для современного и безболезненного лечения проктологических заболеваний. Техника сюда поступила еще зимой. Тогда лаганские врачи прошли обучение в Москве. А сейчас они готовы закрепить свои знания.

Вместе с Бадмой Башанкаевым в Лагань для обучения калмыцких медиков прибыл известный специалист Константин Коршунов. Лазерное лечение проктологических заболеваний – его основная сфера деятельности. Вместе они провели пять операций-мастер классов. Диагнозы пациентов, кто в этот день оказался на операционном столе, связаны с заболеваниями толстой кишки.

После таких оперативных вмешательств, рассказывают специалисты, как правило, пациент восстанавливается буквально сразу и не испытывает какого-либо дискомфорта.

Помимо операций, Башанкаев провел в этот день и поликлинический прием. Чтобы соблюсти все эпидемиологические правила - строго по записи. Кстати, получить квалифицированную помощь смогли не только жители приморского города, но также Элисты и соседних районов.

Высокотехнологичное оборудование, поступившее в районную больницу благодаря фонду «Живой» и содействию Бадмы Башанкаева, установлено также в кабинете эндоскопии. Что привлекло сюда молодого специалиста Анну Цаганову. Теперь она проводит у своих пациентов диагностику различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Мастер-классы по безопасности в хирургии от известного колопроктолога в Лаганской больнице проводятся не в первый раз. Что в совокупности с современным оборудованием, которое теперь имеется в арсенале врачей, способствуют развитию всего медучреждения и уровня квалификации его специалистов, говорит главный врач Николай Шарапов. А, следовательно, теперь жители Калмыкии могут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы региона.