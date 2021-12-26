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10 января, 16:03
НовостиОбщество

В Лаганском районе восстановлены права инвалида-колясочника

В Лаганском районе восстановлены права инвалида-колясочника

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Лаганского района, проверка проведена  по жалобе инвалида I группы.

Установлено, что женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, проживает в многоквартирном жилом доме в Лагани. При этом, она не имела возможности беспрепятственного передвижения, поскольку в доме отсутствовал пандус. Органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению доступности мест общего пользования жилого дома не принимались.

По поручению прокурора района  администрацией Лаганского городского муниципального образования и МАУ «Коммунальник» проработан вопрос восстановления прав женщины: оперативно начаты работы по обустройству пандуса.

В настоящее время работа по оборудованию пандуса завершена.

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