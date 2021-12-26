В Лаганском районе восстановлены права инвалида-колясочника
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Лаганского района, проверка проведена по жалобе инвалида I группы.
Установлено, что женщина, передвигающаяся на инвалидной коляске, проживает в многоквартирном жилом доме в Лагани. При этом, она не имела возможности беспрепятственного передвижения, поскольку в доме отсутствовал пандус. Органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению доступности мест общего пользования жилого дома не принимались.
По поручению прокурора района администрацией Лаганского городского муниципального образования и МАУ «Коммунальник» проработан вопрос восстановления прав женщины: оперативно начаты работы по обустройству пандуса.
В настоящее время работа по оборудованию пандуса завершена.