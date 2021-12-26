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10 января, 15:08
НовостиСпорт

В селе Малые Дербеты определили самых метких и быстрых

В селе Малые Дербеты определили самых метких и быстрых

 

Там прошел II Зимний кубок по конной стрельбе из лука. Турнир был приурочен к 80-летию 110 ОККД. В соревновании приняли участие как опытные спортсмены, так и новички. Борьба была упорной. Разница в очках 1 один балл.

В итоге - первое место завоевал Ярослав Корженко, серебро у Аркадия Бадмаева, на третьем месте Санал Бадаев. Победители получили Кубки и главные призы - кавалерийские сёдла. Также наградили и тех, кто впервые смог попробовать свои силы в этом виде спорта.

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