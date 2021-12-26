В селе Малые Дербеты определили самых метких и быстрых

Там прошел II Зимний кубок по конной стрельбе из лука. Турнир был приурочен к 80-летию 110 ОККД. В соревновании приняли участие как опытные спортсмены, так и новички. Борьба была упорной. Разница в очках 1 один балл.

В итоге - первое место завоевал Ярослав Корженко, серебро у Аркадия Бадмаева, на третьем месте Санал Бадаев. Победители получили Кубки и главные призы - кавалерийские сёдла. Также наградили и тех, кто впервые смог попробовать свои силы в этом виде спорта.