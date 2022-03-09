В Лаганском районе в очередной раз объявили «водную амнистию»

Об этом сообщает пресс-служба администрации РМО. В прошлом году из-за незаконного присоединения к магистральным трубам потери местного водоканала составили 55%. В течении года в ходе рейдов было обнаружено 30 врезок. После послаблений в виде «водной амнистии» потери уменьшились до 40%. Около 60 абонентов оформили подключение к водопроводным сетям.

Между тем, в Лагани скоро приступят к замене магистральных труб. Реконструкция водопроводной сети пройдет в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сегодня в район прибудет еще одна партия труб. Сами строительно-монтажные работы начнутся в конце апреля. Всего до конца года в приморском городе обновят чуть более 16 км водопроводных сетей.