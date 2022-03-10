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6 апреля, 14:36
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Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной России до 13 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной России до 13 апреля

Как сообщается на официальном сайте ведомства, до 03:45 часов по московскому времени 13 апреля продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

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