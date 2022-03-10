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6 апреля, 13:23
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Сегодня - День работников следственных подразделений в системе МВД

Сегодня - День работников следственных подразделений в системе МВД

Сегодня они успешно расследуют преступления, совершаемые в составе организованных преступных групп в сфере долевого строительства, сбыта фальшивых банкнотов, мошенничества с использованием сотовой связи и Интернета, контрабанды наркотических средств.

В общем, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. А потому, по итогам года – отмечают и поощряют лучшие подразделения и сотрудников, среди которых немало молодых, очень ответственных за порученное дело.

Глава региона Бату Хасиков поздравил сотрудников следственных органов МВД Калмыкии.
«Ваша служба была и остаётся ответственной и сложной, вы проявляете лучшие качества: верность долгу, решительность и честность. Ваш труд важен и значим для каждого жителя страны.
Желаю вам профессиональных побед, достижения намеченных целей и крепкого здоровья»

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