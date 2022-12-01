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10 февраля, 14:51
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В Лаганском районе суд по уголовному делу об убийстве приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима

В Лаганском районе суд по уголовному делу об убийстве приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Лагани. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Подсудимый в помещении своего домовладения в ходе распития спиртных напитков и ссоры со знакомым по малозначительному поводу нанес последнему имеющимся при себе складным ножом телесные повреждения: не менее 6 колото-резанных ножевых ранений в живот, грудную клетку и спину, от которых потерпевший скончался.

В судебном заседании подсудимый вину признал в части, пояснив суду, что умысла убивать у него не было.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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