В Лаганском районе суд по уголовному делу об убийстве приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Лагани. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).



Подсудимый в помещении своего домовладения в ходе распития спиртных напитков и ссоры со знакомым по малозначительному поводу нанес последнему имеющимся при себе складным ножом телесные повреждения: не менее 6 колото-резанных ножевых ранений в живот, грудную клетку и спину, от которых потерпевший скончался.



В судебном заседании подсудимый вину признал в части, пояснив суду, что умысла убивать у него не было.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.