11 февраля, 10:43
Военком Калмыкии Андрей Сарангов прокомментировал, зачем мужчин призывного возраста приглашают в эти дни в военкомат
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"В связи с цифровизацией сведений о гражданах, пребывающих в запасе (резерве), военными комиссариатами проводится плановая работа по уточнению учётных данных. Уважаемые земляки, не надо поддаваться панике", - сообщил Сарангов.
Ранее, среди жителей Калмыкии стала распространяться информация о начале тихой мобилизации. Военком Калмыкии Андрей Сарангов её опроверг. Фото: t.me/polevaya_pochta08