10 февраля, 13:34
Калмыцкие ребята – показали хорошие результаты на турнире по настольному теннису
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Соревнования проходили в городе Волгоград. Республику представили– воспитанники малодербетовской детской спортивной школы. Арина Санджиева – заняла первое место среди юношей и девушек 2013 года рождения и младше
Соревнования проходили в городе Волгоград. Республику представили– воспитанники малодербетовской детской спортивной школы. Арина Санджиева – заняла первое место среди юношей и девушек 2013 года рождения и младше
В другой категории Латифа Каруева – завоевала серебряную медаль. Бронза у Элистины Ахадуевой.
Фото: https://vk.com/dushmd