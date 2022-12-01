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10 февраля, 13:34
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Калмыцкие ребята – показали хорошие результаты на турнире по настольному теннису

Калмыцкие ребята – показали хорошие результаты на турнире по настольному теннису

Соревнования проходили в городе Волгоград. Республику представили– воспитанники малодербетовской детской спортивной школы. Арина Санджиева – заняла первое место среди юношей и девушек 2013 года рождения и младше

В другой категории Латифа Каруева – завоевала серебряную медаль. Бронза у Элистины Ахадуевой.

Фото: https://vk.com/dushmd

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