В Лаганском районе прокуратура выявила нарушения законодательства об обязательном пенсионном и социальном страховании

Прокуратура Лаганского района провела проверку соблюдения требований законодательства об обязательном пенсионном и социальном страховании в ООО «Авто» .

Установлено что, ООО «Авто» страховые взносы на обязательное медицинское, пенсионное, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и уплату налога на доходы физических лиц в отношении трех работников организации не производил, соответствующую отчетность за 2022 год в налоговый орган не предоставлял.

Прокуратура района обратилась в суд с иском к ООО «Авто» с требованием обязать предоставить уточненную налоговую декларацию по форме 6-НДФЛ за 2022 год на трех работников, который удовлетворен.

Решение суда исполнено, нарушение устранено.