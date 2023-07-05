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7 июля, 14:03
Новости

Главам регионов ЮФО поставлены задачи принять меры по защите населения и территорий, оперативно решать проблемы, связанные с поддержкой мобилизованных граждан и членов их семей

Главам регионов ЮФО поставлены задачи принять меры по защите населения и территорий, оперативно решать проблемы, связанные с поддержкой мобилизованных граждан и членов их семей

Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в совещании по вопросам безопасности на Юге России. Встреча в Краснодаре прошла под председательством секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

В соответствии с поручением Президента в Южном федеральном округе будет создана общая группировка сил и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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