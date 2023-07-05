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7 июля, 11:24
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Пожарную безопасность проверили на сельхозпредприятиях Ики-Бурульского и Приютненского районов, принимающих участие в уборочной кампании

Пожарную безопасность проверили на сельхозпредприятиях Ики-Бурульского и Приютненского районов, принимающих участие в уборочной кампании

С работниками провели противопожарный инструктаж. Главная цель – предотвратить возможные возгорания и усилить комплексную пожарную безопасность для сохранения урожая. Особое внимание уделили уборочной технике. Все трактора, комбайны и автомобили, задействованные в период уборки зерновых, должны быть исправны, оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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