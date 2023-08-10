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22 августа, 13:26
НовостиПроисшествия

В Лаганском районе прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения эффективного использования объектов холодного водоснабжения и водоотведения

В Лаганском районе прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения эффективного использования объектов холодного водоснабжения и водоотведения

Установлено, что администрация Уланхольского СМО меры по передаче объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в установленном законом «О концессионных соглашениях» порядке не предпринимает. До настоящего времени объекты коммунальной инфраструктуры находятся в пользовании ООО «Водоканал Лагань».

И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

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