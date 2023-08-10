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22 августа, 12:24
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В Калмыкии сегодня отмечают день государственного флага

В Калмыкии сегодня отмечают день государственного флага

В новейшей истории триколор заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, впервые был поднят 22 августа 91 года над Белым домом в Москве. А сам праздник установлен указом президента в 94 – ом. Стяг с равновеликими горизонтальными полосами имеет более чем трехсотлетнюю историю. В программе сегодняшнего дня по всей стране - патриотические акции, выставки, флешмобы. Отметят его по – особому и в Калмыкии.

В Нацмузее имени Пальмова откроется приуроченная к празднику экспозиция. Жителям расскажут о его истории, значении цветов российского триколора, а сотрудники республиканского центра молодежи будут раздавать ленточки. Вечером элистинцы могут принять участие в велопробеге. Он стартует от Пагоды 7 дней и завершится в парке Победы в 7 микрорайоне. Там же пройдет праздничный концерт.

Фото: Администрация города Элисты

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