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10 марта, 15:54
Новости

В Лаганском районе продолжаются восстановительные работы после урагана

В Лаганском районе продолжаются восстановительные работы после урагана

 

Напомним, приморский город пострадал в результате разбушевавшейся с 4 по 6 марта стихии. Как сообщает руководство РМО, по предварительным данным, нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей. Шквалистым ветром сорваны почти две сотни листов шифера и повреждены деревянные конструкции.

Ремонтные работы также ведутся на территории двух образовательных организаций – Лаганской школы №1 и Красинской СОШ. На сегодня в районе полностью восстановлено электроснабжение.  

Полностью настроили подачу электричества и в Черноземельском районе. На всех объектах, пострадавших от стихии, ведутся ремонтные работы. Напомним, ураганным ветром была разрушена кровля в школе поселка Комсомольский. Там же было повреждено ограждение хирургического отделения медучреждения. 

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