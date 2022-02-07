Глава Калмыкии выступил с предложениями по антикризисным мерам поддержки строительной отрасли

Бату Хасиков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

На заседании обсудили поддержку и развитие строительной отрасли, в том числе обеспечение качественной и своевременной реализации запланированных проектов. Особое внимание уделили дорожному строительству. Глава Калмыкии подчеркнул, что это один из ключевых векторов развития республики.

«Ежегодные объемы строительства и ремонта дорог у нас шестикратно превышают показатели предыдущих лет», – отметил Бату Хасиков.

Он также добавил, что руководство республики в плотном взаимодействии с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обсуждает все возникающие сложности. В том числе рост цен на строительные материалы.

«Ничто не должно стать преградой для реализации наших проектов», – подчеркнул Глава региона.

В рамках заседания Бату Хасиков выступил с предложениями по антикризисным мерам поддержки строительной отрасли. Например, мотивировать строительные компании нанимать потерявших работу граждан России тем, что на год снизить ставку НДФЛ для такой категории сотрудников. Глава Калмыкии подчеркнул, что служба занятости сможет обеспечить контроль над прозрачностью использования этой меры.

«Можно рассмотреть и вопрос снижения отчислений в социальные фонды для этих работников», – отметил Бату Хасиков.

Он также предложил создать рабочую группу для определения перечня компетенций и специалистов, в которых есть высокая потребность на строительных площадках. Результатом работы группы должен стать запуск ускоренных программ переобучения на базе профильных образовательных организаций.

В заключение Глава Калмыкии поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку и высокую оценку инициатив.