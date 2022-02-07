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10 марта, 16:09
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Сегодня - заключительный день Олимпиады по предметам региональной компетенции на муниципальном уровне

Сегодня - заключительный день Олимпиады по предметам региональной компетенции на муниципальном уровне

В Элисте в состязании по калмыцкому языку, литературе, истории и культуре родного края приняли участие более трехсот школьников.

Знатокам Тодо-бичиг необходимо было продемонстрировать чтение и перевод текстов. Имена победителей и призеров станут известны чуть позже. Они – главные претенденты на участие в региональном этапе Олимпиады. Он стартует в конце марта.

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