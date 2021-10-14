В Лаганском районе продолжаются поиски рыбака

Сообщение о его пропаже поступило 31 октября, когда в районе острова Доманский была найдена лодка со снастями. Сразу же была установлена личность владельца плавсредства. Им оказался 50-летний местный житель.

Днем ранее он вышел на промысел и до настоящего времени не вернулся. Все эти дни в акватории Каспия идут поисковые мероприятия. В них задействованы сотрудники ГИМС и полиции. На рабочем совещании экстренные службы доложили о том, что обследована большая территория. Дно, несмотря на то, что чистое, не просматривается. Там, где нашли лодку, течение очень сильное.

Сегодня судна вновь спустили на воду для продолжения поисков. В дальнейшем будут привлечены водолазы и вертолетная техника.