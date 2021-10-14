В кино с 18 ноября драма "Небо" - история, основанная на реальных событиях

Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России с участием канала "Россия 1".

В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

"Небо" - это рассказ о сильных духом людях, героях, живущих среди нас, и о подвиге, совершенном ради каждого из нас. В центре истории два главных героя – подполковник Сошников и капитан Муравьев. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

Исполнители главных ролей Игорь Петренко и Иван Батарев несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. А съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре).

Как сказал режиссер фильма Игорь Копылов, настоящая сложность передать события наших дней. Но все же команда попыталась создать кино, при просмотре которого любой зритель в кинозале воспринимал бы происходящее на экране, как относящееся непосредственно к нему.

И по словам актеров, добиться реализма помогло присутствие Константина Мурахтина - участника описываемых событий.