В Лаганском районе продолжают регулировать численность хищных зверей
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К этому дню в рамках проведённых мероприятий отстреляны три волка, шесть лис и четыре шакала. Такие действия направлены на сохранение экосистемы и обеспечение безопасности, как для сельского хозяйства, так и для местных жителей.
В районной администрации прошло рабочее совещание с представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии.
Начальник отдела Виктор Боваев сообщил, что на территории района продолжается мониторинг и контроль численности хищных животных.
Видео: Лаганский район