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7 декабря, 09:26
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В Лаганском районе продолжают регулировать численность хищных зверей

В Лаганском районе продолжают регулировать численность хищных зверей

К этому дню в рамках проведённых мероприятий отстреляны три волка, шесть лис и четыре шакала. Такие действия направлены на сохранение экосистемы и обеспечение безопасности, как для сельского хозяйства, так и для местных жителей.

В районной администрации прошло рабочее совещание с представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии.

Начальник отдела Виктор Боваев сообщил, что на территории района продолжается мониторинг и контроль численности хищных животных.

Видео: Лаганский район

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