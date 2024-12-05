В Лаганском районе продолжают регулировать численность хищных зверей

К этому дню в рамках проведённых мероприятий отстреляны три волка, шесть лис и четыре шакала. Такие действия направлены на сохранение экосистемы и обеспечение безопасности, как для сельского хозяйства, так и для местных жителей.

В районной администрации прошло рабочее совещание с представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии.

Начальник отдела Виктор Боваев сообщил, что на территории района продолжается мониторинг и контроль численности хищных животных.

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