43 медработника пополнили штат районных больниц региона

Это на 7 человек больше, чем в прошлом году. 19 врачей и 24 средних медработника теперь трудятся в Кетченеровском, Лаганском, Ики-Бурульском, Юстинском, Октябрьском, Яшалтинском, Малодербетовском, Черноземельском, Приютненском, Сарпинском и Яшкульском районах. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Земский доктор и фельдшер». Она предусматривает выплаты врачам от 1 до 1,5 млн рублей, средним медработникам – от 500 до 750 тыс. рублей.

За три года программы охранять здоровье сельских жителей отправились 121 медицинский работник. В новом году запланировано привлечение еще 37 медицинских специалистов.

Напомним, по поручению Президента РФ срок действия земской программы продлен до 2030 года.

Фото: Правительство Республики Калмыкия