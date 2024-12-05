Из Калмыкии очередные коммунальные бригады прибыли на вахту в подшефный Антрацитовский район Луганской Народной Республики

В городе Антраците трудятся коммунальщики из Лаганского, Черноземельского, Яшкульского и Юстинского районов. Они продолжают помогать в работах осенне-зимнего периода, а также в обрезке деревьев, ремонте входных групп подъездов многоквартирных домов и замене системы централизованного отопления.

- «Помощь подшефному району осуществляется по поручению главы Республики Калмыкия Бату Хасикова и согласно протоколу заседания Рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта», - сказала и.о. министра Виктория Мангутова.

Видео: МинЖКХ Калмыкии