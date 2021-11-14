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16 декабря, 14:22
НовостиКультура

Мастера народно-художественных промыслов Калмыкии представляют свои изделия на выставке в Москве

Мастера народно-художественных промыслов Калмыкии представляют свои изделия на выставке в Москве

Юбилейная XXX выставка-ярмарка народных художественных промыслов проходит в столице с 15 по 19 декабря. По традиции в ней участвуют мастера и ремесленники из самых разных уголков России. От Калмыкии - Людмила Мошулдаева и Делгир Адьяева. Национальное творчество умелицы демонстрируюи при поддержке регионального центра "Мой бизнес".

Также свои лучшие изделия представляют всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть и многое другое.

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