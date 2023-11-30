В Лаганском районе полицейскими пресечена незаконная добыча рыбы

30 ноября оперативным сотрудником МО МВД России «Лаганский», совместно с государственным инспектором отдела рыбоохраны, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря был задержан житель Астраханской области, незаконно добывавший рыбу.

Полицейские обнаружили и изъяли у 45-летнего мужчины незаконное орудие лова – лодка с мотором, крючковые снасти общей длиной 80 м с более чем 300 крючками.

По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, изъятая рыба направлена на ихтиологическую экспертизу, по результатам которой полицейскими будет принято процессуальное решение.

Полиция Калмыкии напоминает гражданам, что за нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, предусмотрена административная ответственность. За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов статьей 256 УК РФ предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы.