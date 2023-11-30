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1 декабря, 14:05
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Сегодня в Элисте прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

На нём были подведены итоги уходящего года. Аграрии республики собрали свыше 800 тысяч тонн зерна. Это рекордный сбор за последние 15 лет. Также Калмыкия вошла в 10-ку регионов, перевыполнивших план по посевам сельхозкультур. Посевная площадь составила свыше 300 тысяч гектаров. Как отметил ВРИО Министра сельского хозяйства региона Тимур Гаваев, последние несколько лет наблюдается стабильный рост поголовья.

Глава Республики вручил ключи от автомобилей руководителям лучших производственных предприятий. Также Бату Хасиков отметил всю значимость отрасли сельского хозяйства.

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