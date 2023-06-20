22 июня, 09:52
В Лаганском районе полицейские и работники администрации уничтожили более 800 кустов дикорастущей конопли общим весом более 650 килограммов
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Площадь на которой проведены работы составила 200 квадратных метров. Полиция Калмыкии напоминает жителям, имеющим во владении или пользовании земельные участки, о необходимости уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений.
Площадь на которой проведены работы составила 200 квадратных метров. Полиция Калмыкии напоминает жителям, имеющим во владении или пользовании земельные участки, о необходимости уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений.
Фото: МВД по Республике Калмыкия