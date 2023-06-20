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22 июня, 09:52
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В Лаганском районе полицейские и работники администрации уничтожили более 800 кустов дикорастущей конопли общим весом более 650 килограммов

В Лаганском районе полицейские и работники администрации уничтожили более 800 кустов дикорастущей конопли общим весом более 650 килограммов

Площадь на которой проведены работы составила 200 квадратных метров. Полиция Калмыкии напоминает жителям, имеющим во владении или пользовании земельные участки, о необходимости уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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