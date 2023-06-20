В Элисте продолжаются работы по ремонту дорожного полотна

Столичные улицы обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Более чем в половину выполнены работы по обустройству полотна на участке протяженностью почти полтора километра, на 75 процентов готово тротуарное покрытие.



Здесь устанавливают автопавильоны, начали устройство съездов с основной дороги. Подрядчик по условиям госконтракта, должен завершить работы до конца ноября, сообщили в телеграмм-канале минстроя Калмыкии.