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22 июня, 09:44
Новости

В Элисте продолжаются работы по ремонту дорожного полотна

В Элисте продолжаются работы по ремонту дорожного полотна

Столичные улицы обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Более чем в половину выполнены работы по обустройству полотна на участке протяженностью почти полтора километра, на 75 процентов готово тротуарное покрытие.

Здесь устанавливают автопавильоны, начали устройство съездов с основной дороги. Подрядчик по условиям госконтракта, должен завершить работы до конца ноября, сообщили в телеграмм-канале минстроя Калмыкии.

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