В Лаганском районе осужден гражданин, совершивший по неосторожности ДТП, в результате которого погиб пассажир
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Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Астраханской области.
Судом установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, двигаясь по трассе «Астрахань - Махачкала» с двумя пассажирами – супругой и матерью, уснул за рулем и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП мать подсудимого от полученных травм скончалась в Лаганской районной больнице, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.
В судебном заседании гражданин признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.