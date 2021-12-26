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24 января, 12:30
НовостиКриминал

В Лаганском районе осужден гражданин, совершивший по неосторожности ДТП, в результате которого погиб пассажир

В Лаганском районе осужден гражданин, совершивший по неосторожности ДТП, в результате которого погиб пассажир

Прокуратура Лаганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Астраханской области.

Судом установлено, что в ноябре прошлого года мужчина, двигаясь по трассе «Астрахань - Махачкала» с двумя пассажирами – супругой и матерью, уснул за рулем и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП мать подсудимого от полученных травм скончалась в Лаганской районной больнице,  женщина  не была пристегнута ремнем безопасности.

В судебном заседании гражданин признал вину и раскаялся в содеянном.  Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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