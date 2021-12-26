Урожайность риса в республике выросла на 30%

Такие данные были озвучены на встрече Глава Калмыкии с представителями министерств сельского хозяйства региона, а также экономики и торговли, ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» и Октябрьского РМО.

По итогам 2021 года площадь, засеянная рисом, составила 3 626 га, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Кроме того, урожайность выросла на 30%. Это результат увеличения объема подаваемой воды и своевременных агротехнических мероприятий. Таким образом, отметил Глава Калмыкии, последовательное наведение порядка в отрасли приносит результаты.

Важно, что выросла инвестиционная привлекательность отрасли. В ноябре прошлого года при поддержке Фонда развития Республики Калмыкия в Элисте запустили производство рисовой крупы.

Как было озвучено, на сегодняшний день севооборот белого злака закрывает 70% потребности в кормах животноводов Октябрьского района.

«Для дальнейшего повышения рентабельности рисоводческих хозяйств нужна модернизация оросительной системы. Помимо прочего, это поможет снизить потери от испарения воды и точнее вести учёт издержек», - подчеркнул Глава Калмыкии.

Октябрьское РМО вместе с ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия» определят, какие участки мелиорации требуют вложений. И вместе с федеральным центром будем искать решение этого комплексного и стратегического вопроса.

Глава региона отметил, что реализовывать потенциал нашего рисоводства и укреплять бренд «Калмыцкий рис» нужно совместными усилиями и призвал Производителей белого злака подойти к планированию использования орошаемых площадей более ответственно