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24 января, 13:24
НовостиСельское хозяйство

В Целинном районе проверили готовность лимана Салбур к очередному сезону

В Целинном районе проверили готовность лимана Салбур к очередному сезону

Согласно календарному плану, подача воды по каналу начнется во второй декаде февраля. На сегодняшний день подготовлены к работе 8 впускных шлюзов и 2 сбросных. Готовность лимана составляет 80%.

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Напомним, что с 2019 по 2021 год в Калмыкии реконструировали почти 21% орошаемых земель. За прошлый год в эксплуатацию введены 33 дождевальные машины на более чем трех тысячах гектаров, реконструировано лиманное орошение почти на 8,5 тысячах гектаров.

 

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