В Целинном районе проверили готовность лимана Салбур к очередному сезону

Согласно календарному плану, подача воды по каналу начнется во второй декаде февраля. На сегодняшний день подготовлены к работе 8 впускных шлюзов и 2 сбросных. Готовность лимана составляет 80%.

Напомним, что с 2019 по 2021 год в Калмыкии реконструировали почти 21% орошаемых земель. За прошлый год в эксплуатацию введены 33 дождевальные машины на более чем трех тысячах гектаров, реконструировано лиманное орошение почти на 8,5 тысячах гектаров.