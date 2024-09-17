В Лаганском районе начался ремонт дорожного участка Нефтеразведка – Мухлан.
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Подрядная организация приступила к выполнению подготовительных работ. После этого, используя необходимую технику, работники начнут этап укладки новой асфальтобетонной смеси.
Завершающий этап - обустройство дороги, включающее установку знаков и нанесение горизонтальной разметки.
Это значительно повысит безопасность и комфорт автомобилистов, отметил глава РМО Юрий Когаев. Обновление дорожного полотна проводится за счет средств местного бюджета.