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18 сентября, 15:10
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В Лаганском районе начался ремонт дорожного участка Нефтеразведка – Мухлан.

В Лаганском районе начался ремонт дорожного участка Нефтеразведка – Мухлан.

Подрядная организация приступила к выполнению подготовительных работ. После этого, используя необходимую технику, работники начнут этап укладки новой асфальтобетонной смеси.

Завершающий этап - обустройство дороги, включающее установку знаков и нанесение горизонтальной разметки.

Это значительно повысит безопасность и комфорт автомобилистов, отметил глава РМО Юрий Когаев. Обновление дорожного полотна проводится за счет средств местного бюджета.

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