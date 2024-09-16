Новое оборудование поступило в Республиканскую больницу имени П.П. Жемчуева.

Четыре стационарных и два портативных ультразвуковых диагностических аппарата высокого экспертного класса поступили в Республиканскую больницу им. П. П. Жемчуева. Современные медицинские устройства, уже введенные в эксплуатацию, приобретены в рамках федерального проекта проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в структуру Национального проекта «Здравоохранение».

Светлана Насунова - руководитель регионального сосудистого центра и главный врач республиканской больницы Саглар Чумпинова отметили, что новая аппаратура ускоряет время проведения диагностики различных заболеваний и дает возможность проводить объемное сканирование в режиме реального времени, сообщает пресс-служба ресбольницы имени П.П. Жемчуева.