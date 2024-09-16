18 сентября, 14:49
 22 °C
101,51
91,43
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 14:10
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Новое оборудование поступило в Республиканскую больницу имени П.П. Жемчуева.

Новое оборудование поступило в Республиканскую больницу имени П.П. Жемчуева.

Четыре стационарных и два портативных ультразвуковых диагностических аппарата высокого экспертного класса поступили в Республиканскую больницу им. П. П. Жемчуева. Современные медицинские устройства, уже введенные в эксплуатацию, приобретены в рамках федерального проекта проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в структуру Национального проекта «Здравоохранение».

Светлана Насунова - руководитель регионального сосудистого центра и главный врач республиканской больницы Саглар Чумпинова отметили, что новая аппаратура ускоряет время проведения диагностики различных заболеваний и дает возможность проводить объемное сканирование в режиме реального времени, сообщает пресс-служба ресбольницы имени П.П. Жемчуева.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия