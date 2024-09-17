18 сентября, 17:29
 23 °C
101,51
91,43
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 16:00
НовостиСобытие

Сегодня в калмыцкой столице идет подготовка к экономическому форуму.

Одним из ключевых аспектов обсуждения участниками мероприятия станет создание комфортных условий для предпринимателей и повышение инвестиционной привлекательности Калмыкии.

К значимому экономическому эффекту от проведения предыдущих форумов многие эксперты относят снижение на три года с 6 – ти до 1 процента ставки по упрощённой системе налогообложения для бизнеса. Благодаря такой мере поддержки в республике увеличивается количество местных предпринимателей, но и привлекаются из других регионов. А это увеличивает налоговые поступления в местную казну.

Форум состоится в Элисте 21 сентября.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия