Сегодня в калмыцкой столице идет подготовка к экономическому форуму.

Одним из ключевых аспектов обсуждения участниками мероприятия станет создание комфортных условий для предпринимателей и повышение инвестиционной привлекательности Калмыкии.

К значимому экономическому эффекту от проведения предыдущих форумов многие эксперты относят снижение на три года с 6 – ти до 1 процента ставки по упрощённой системе налогообложения для бизнеса. Благодаря такой мере поддержки в республике увеличивается количество местных предпринимателей, но и привлекаются из других регионов. А это увеличивает налоговые поступления в местную казну.

Форум состоится в Элисте 21 сентября.