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26 сентября, 16:26
Новости

В Лаганском районе Калмыкии полицейские и работники администрации уничтожили более 2500 килограммов дикорастущей конопли

В Лаганском районе Калмыкии полицейские и работники администрации уничтожили более 2500 килограммов дикорастущей конопли

Очаги наркосодержащих растений были обнаружены на площади 5 гектаров в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Всего на территории РМО было уничтожено 25 570 кустов дикорастущей конопли. Полиция Калмыкии напоминает гражданам, имеющим во владении или любой форме пользования земельные участки, о необходимости уничтожения незаконных посевов наркосодержащих растений.

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