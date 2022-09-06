В Лаганском районе Калмыкии полицейские и работники администрации уничтожили более 2500 килограммов дикорастущей конопли

Очаги наркосодержащих растений были обнаружены на площади 5 гектаров в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Всего на территории РМО было уничтожено 25 570 кустов дикорастущей конопли. Полиция Калмыкии напоминает гражданам, имеющим во владении или любой форме пользования земельные участки, о необходимости уничтожения незаконных посевов наркосодержащих растений.