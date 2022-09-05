26 сентября, 15:10
Сентябрь – месяц повышения осведомленности о раке крови
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Его отмечают во всем мире. Каждый год в его рамках Фонд борьбы с лейкемией проводит мероприятия и акции, чтобы привлечь внимание к проблемам взрослых людей с раком крови.
Его отмечают во всем мире. Каждый год в его рамках Фонд борьбы с лейкемией проводит мероприятия и акции, чтобы привлечь внимание к проблемам взрослых людей с раком крови.
С 30 сентября по 1 октября в Элисту запланирован приезд врачей Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России и представителей Фонда борьбы с лейкемией. Они проведут лекции для врачей-терапевтов и онкологов. А также бесплатные консультации пациентов на базе республиканского диспансера.
Для записи необходимо получить направление у профильного специалиста в поликлинике.