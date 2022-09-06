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27 сентября, 09:51
НовостиКультура

Сегодня в Казанском соборе Элисты в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, архиепископ Юстиниан совершит Литургию

Сегодня в Казанском соборе Элисты в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, архиепископ Юстиниан совершит Литургию

Это второй в сентябре великий двунадесятый праздник, который входит в число 12 важнейших церковных дат, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. А в канун праздника Юстиниан совершил всенощное бдение. В завершении великого славословия Архипастырь в сопровождении духовенства вынес святой Крест на средину храма.

Об этом подробнее смотрите в дневном выпуске Вестей.

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