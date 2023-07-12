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14 июля, 14:25
Новости

В Лаганском районе 11 безработных граждан, смогли трудоустроиться благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Лаганском районе 11 безработных граждан, смогли трудоустроиться благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Лаганском районе 11 безработных граждан, в том числе инвалиды и предпенсионного возраста смогли трудоустроиться благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Коммунальная служба совместно с Центром занятости населения заключили договор по программе временного трудоустройства, тех кто испытывает трудности в поиске работы. Об этом нам сообщили в пресс-службе минсоцразвития республики.

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