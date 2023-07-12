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14 июля, 14:32
Новости

Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения жители п. Песчаный посещают новый офис врача общей практики

Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения жители п. Песчаный посещают новый офис врача общей практики

Специалисты районной больницы проводят профилактический осмотр взрослых и детей, а пациенты дневного стационара проходят назначенные процедуры. Как нам сообщили в пресс-службе минздрава Калмыкии, к отделению прикреплено более 600 жителей, из них около 130 детей.

Напомним, что учреждение открылось в конце прошлого года. Ранее прием пациентов проходил в ветхом здании постройки 50-х годов. 

Фото: Минздрав Калмыкии

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