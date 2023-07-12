14 июля, 14:32
Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения жители п. Песчаный посещают новый офис врача общей практики
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Специалисты районной больницы проводят профилактический осмотр взрослых и детей, а пациенты дневного стационара проходят назначенные процедуры. Как нам сообщили в пресс-службе минздрава Калмыкии, к отделению прикреплено более 600 жителей, из них около 130 детей.
Специалисты районной больницы проводят профилактический осмотр взрослых и детей, а пациенты дневного стационара проходят назначенные процедуры. Как нам сообщили в пресс-службе минздрава Калмыкии, к отделению прикреплено более 600 жителей, из них около 130 детей.
Напомним, что учреждение открылось в конце прошлого года. Ранее прием пациентов проходил в ветхом здании постройки 50-х годов.
Фото: Минздрав Калмыкии