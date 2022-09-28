31 октября, 13:26
В Лаганском политехническом техникуме открыты две мастерские в рамках национального проекта "Образование"
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На оснащение учебных помещений направлено более 10 миллионов рублей. Это позволит закреплять теоретические знания на практике, сдавать экзамены и готовиться к конкурсам профессионального мастерства.
На оснащение учебных помещений направлено более 10 миллионов рублей. Это позволит закреплять теоретические знания на практике, сдавать экзамены и готовиться к конкурсам профессионального мастерства.
Фото взято в свободном доступе.