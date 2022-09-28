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31 октября, 13:26
Новости

В Лаганском политехническом техникуме открыты две мастерские в рамках национального проекта "Образование"

В Лаганском политехническом техникуме открыты две мастерские в рамках национального проекта "Образование"

На оснащение учебных помещений направлено более 10 миллионов рублей. Это позволит закреплять теоретические знания на практике, сдавать экзамены и готовиться к конкурсам профессионального мастерства.

Фото взято в свободном доступе.

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