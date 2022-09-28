Привиться от коронавируса в Калмыкии теперь можно двумя способами: инъекцией и интраназально – с помощью специальной насадки-атомайзера

Насадки-распылители уже поступили в республику, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Для вакцинации будет применяться "Спутник V".



Назальная вакцина – двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели. Ее можно использовать при ревакцинации и первичной прививке для тех, кто переболел более полугода назад. Вакцина создаёт иммунную защиту на слизистой носоглотки.