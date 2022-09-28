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1 ноября, 07:26
Новости

Театральный ликбез

Театральный ликбез

Экскурсии по закулисью, мастер-классы по гриму и актерскому мастерству, встреча с театральным художником – все это и многое другое сегодня ждет участников театрального проекта в рамках творческого семинара.

По задумке организаторов, это вызовет интерес молодого поколения к получению творческих профессий, а также даст возможность открыто взаимодействовать на площадке. Мероприятие пройдет в Республиканском русском театре драмы и комедии.

Фото взято в свободном доступе.

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