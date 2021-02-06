В Лаганской детской музыкальной школе начались ремонтные работы

По словам представителя подрядной организации, сейчас идет в основном демонтаж, отделка потолка, стен, планируется монтаж современного освещения. Планируется, что уже через месяц учащиеся музыкальной школы войдут в свои обновлённые классы.

Напомним, ещё в конце декабря было принято решение реконструировать само здание, выделив дополнительно кабинеты для обучающихся некоторым специальностям. На все ремонтные работы муниципалитет выделил почти 300 тысяч рублей.