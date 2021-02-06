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10 марта, 11:21
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С сегодняшнего дня начнутся обучающие семинары для специалистов, помогающих в реабилитации детей с ограниченными возможностями

С сегодняшнего дня начнутся обучающие семинары для специалистов, помогающих в реабилитации детей с ограниченными возможностями

Сегодня в Элисте в рамках реализации программы «Доступная среда» начинается обучающий семинар специалистов, которые помогают в реабилитации малышей с ограниченными возможностями здоровья.  Об этом сообщают в региональном министерстве социального развития, труда и занятости населения.

С учётом нынешних реалий всю неделю занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Это составление и работа по программам ранней помощи детям до 3-х лет и перехода ребёнка в дошкольное образовательное учреждение. Таковых на 1 января по данным федерального реестра инвалидов в регионе  87 малышей.

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