С сегодняшнего дня начнутся обучающие семинары для специалистов, помогающих в реабилитации детей с ограниченными возможностями

Сегодня в Элисте в рамках реализации программы «Доступная среда» начинается обучающий семинар специалистов, которые помогают в реабилитации малышей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают в региональном министерстве социального развития, труда и занятости населения.

С учётом нынешних реалий всю неделю занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Это составление и работа по программам ранней помощи детям до 3-х лет и перехода ребёнка в дошкольное образовательное учреждение. Таковых на 1 января по данным федерального реестра инвалидов в регионе 87 малышей.