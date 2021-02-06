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10 марта, 11:50
НовостиОбществоПамять

Дачу Басана Бадьминовича ждёт преображение

Дачу Басана Бадьминовича ждёт преображение

Этой весной начнется «перезагрузка» территории Дачи Городовикова.  Сначала запланированы субботники и уборка сада, а с наступлением здесь планируется провести два больших фестиваля: «Районнале» в апреле и «Кони ветра» в августе.

Художники и творческие люди уже сегодня могут присоединиться к созданию новой легенды этого места. Объект может превратиться в зону для общения, отдыха, творческих активностей, а само здание Дачи станет галереей, в которой будут размещены арт-объекты и экспозиции.

Предложить свои работы для выставки или идею художественного проекта может каждый, кто примет участие в открытом конкурсе - возраст, и профессиональных ограничений нет. Работы принимаются до конца марта.

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